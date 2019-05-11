، الشرطة السودانية تمحو اسم "البشير" وصوره من الخرطوم ،

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بعدما شرع عدد من المؤسسات الحكومية والسفارات منذ أبريل الماضي، في إزالة اسم عمر البشير؛ وصورته من فوق جدران المباني الحكومية؛ كدليل على سقوط حكمه ونظامه بالسودان، وفي خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، أزالت الشرطة اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير؛ من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير؛ اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قُبالة "السوق المركزي".
وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزيّن بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.
وعزل الجيش السوداني البشير؛ في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاماً، فيما تم إيداعه السجن في وقتٍ لاحق.
وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".
والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
الشرطة السودانية تمحو اسم "البشير" وصوره من الخرطومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-11
بعدما شرع عدد من المؤسسات الحكومية والسفارات منذ أبريل الماضي، في إزالة اسم عمر البشير؛ وصورته من فوق جدران المباني الحكومية؛ كدليل على سقوط حكمه ونظامه بالسودان، وفي خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، أزالت الشرطة اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير؛ من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير؛ اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قُبالة "السوق المركزي".
وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزيّن بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.
وعزل الجيش السوداني البشير؛ في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاماً، فيما تم إيداعه السجن في وقتٍ لاحق.
وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".
والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
11 مايو 2019 - 6 رمضان 1440
12:33 PM
كدليل على سقوط حكمه ولوضع قطيعة كاملة مع النظام السابق
بعدما شرع عدد من المؤسسات الحكومية والسفارات منذ أبريل الماضي، في إزالة اسم عمر البشير؛ وصورته من فوق جدران المباني الحكومية؛ كدليل على سقوط حكمه ونظامه بالسودان، وفي خطوة جديدة لوضع قطيعة مع النظام السابق، أزالت الشرطة اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير؛ من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير؛ اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، الموجود قُبالة "السوق المركزي".
وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزيّن بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية.
وعزل الجيش السوداني البشير؛ في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاماً، فيما تم إيداعه السجن في وقتٍ لاحق.
وكان النائب العام السوداني قد أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".
والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.
، الشرطة السودانية تمحو اسم "البشير" وصوره من الخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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