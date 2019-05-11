السعودية تخوض منافسات «إنتل- آيسيف» الدولي بـ20 مشروعًا علميًّا

عقدت مؤسسة «موهبة» مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان الفريق العلمي السعودي للموهبين، والذي يمثّل المملكة في المسابقة الدولية «إنتل آيسف» الدولي للعلوم والهندسة 2019».

وتستعدّ المملكة ممثلة في كل من؛ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة »، ووزارة التعليم، و«سابك» للمشاركة في معرض «إنتل- آيسيف» الدولي للعلوم والهندسة 2019، الذي يقام في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12- 17 من شهر مايو الجاري.

وتشارك المملكة في هذه النسخة من المسابقة بفريق مكون من 13 طالبة و7 طلاب يقدمون خلالها 20 مشروعًا علميًّا في عدد من المجالات، حيث يسعى موهوبو المملكة إلى تكرار الإنجازات الوطنية، والحفاظ على المراكز المتقدمة التي تحقّقت في النسخة الماضية، والمتمثلة بالفوز في سبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة.

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وكانت مشاركات المملكة الماضية في المسابقة، قد انطلقت في عام 2007، حصد خلالها موهبو المملكة 67 جائزة، منها 43 جائزة كبرى، و23 جائزة خاصة، وتعدّ هذه المشاركة هي الثالثة عشرة على التوالي للمملكة في معرض «إنتل- آيسيف» الدولي للعلوم والهندسة، الذي يمثّل أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، والذي يستقطب ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة حول العالم.

وأعرب الأمين العامّ لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، خلال المؤتمر الصحفي، عن فخره بما حققه الطلاب الذين خاضوا تجربة ثرية من الميدان حتى الوصول إلى تمثيل المملكة في محفل دولي، قائلًا: إن «موهبة» تقوم برعاية المواهب في المملكة منذ وقت مبكر، واستثمار العقول بالتعاون مع وزارة التعليم، بالإضافة إلى إقامة عديد من البرامج التطويرية الخارجية لموهوبي المملكة، مؤكدًا أن آخر الإحصاءات في عام 2019، تشير إلى تجاوز عدد الموهوبين المكتشفين في المملكة حاجز 100 ألف موهوب، والعمل قائم على اكتشاف مزيد من الموهوبين.