السعودية اليوم / "جمعية كفى" تسير رحلة عمرة للمتعافين من الإدمان



جدة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

سيَّرت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة، حملة لأداء العمرة للمتعافين الجدد من الإدمان بهدف تقوية الوازع الديني للمتعافين، والاستمرار في التعافي وعدم الانتكاسة.

وأوضح المشرف العام على جمعية كفى بفرع القنفذة محمد صالح الزبيدي أن رحلة العمرة الرمضانية جزء لا يتجزأ من البرامج التي تقدم للمتعافين، مشيراً إلى أن الرحلات الإيمانية وتأدية مناسك العمرة تسهم في تغير سلوكياتهم بشكل كبير وتحسن مشاعرهم.

يذكر أن كفى من الجمعيات الرائدة في دعم المتعافين من المخدرات، وقدمت خدماتها لأكثر من 184 متعافيًا من الإدمان في محافظة القنفذة.

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11:24ت م

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