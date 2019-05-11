السعودية اليوم / "رمضان أمان" مشروع للتوعية المرورية بجازان



جيزان 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

انطلقت أمس بمنطقة جازان، فعاليات مشروع "رمضان أمان ٢٠١٩"، الذي تشارك في تنفيذه مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وانطلق المشروع بميدان المرساة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان، حيث شارك المتطوعون والمتطوعات في إعداد وتوزيع نحو 350 وجبة على عابري الطريق عند الإشارات المرورية بمشاركة منسوبي المرور، بهدف نشر التوعية بأخطار الحوادث المرورية، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية والتخفيف من السرعة الزائدة، إلى جانب توعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية خصوصًا قبيل وقت الإفطار وكذلك دعوة وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي ، وتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والفتيات واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.

ويعـد مشروع "رمضان أمان" للعام الحالي الأكبر والأكثر انتشاراً على مستوى المملكة، حيث تشارك فيه ٣٧ مدينة وأكثر من ١٠٠٠٠ متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم.

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11:21ت م

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