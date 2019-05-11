، ضبط أكثر من 3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 6 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إيقاف 52 ألف متسلل وإخضاع ما يقارب 12 ألف وافد لإجراءات تنفيذ الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 4 / 9 / 1440هـ ، أي ما يقارب 6 أشهر لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمّت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط عددٍ كبيرٍ من المخالفين لنظامَي العمل والإقامة.

ونجحت الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة في ضبط (3117743) مخالفاً، منهم (2428821) مخالفاً لنظام الإقامة، و(481293) مخالفاً لنظام العمل، و(207629) مخالفاً لنظام أمن الحدود، فيما بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (52067) شخصاً، (49 %) منهم يمنيو الجنسية، و ( 48 % ) إثيوبيو الجنسية، و(3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2227) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكّدت الإحصائيات أن إجمالي المتورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (3811) شخصاً، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم توقيفهم لتورُّطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1289) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1258) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصّة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (31) سعودياً.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11860) وافداً مخالفاً، منهم (10196) رجلاً، و(1664) امرأة، كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (457254) مخالفاً، وإحالة (418944) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (528363) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (781314) مخالفاً.