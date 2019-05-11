، بعد "فتاة المركبة" .. فيديو ملامسة مقزّزة يكتب واقعة تحرُّش جديدة بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - زوج الضحية يطالب بالقبض على المتحرِّش .. وغضب بين رواد مواقع التواصل

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام شاب بالتحرُّش بامرأة داخل "سوبر ماركت" بحي عبدالله فواد بمدينة الدمام؛ حيث يظهر المقطع قيام الشاب بملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها في أثناء مرورها من أمامه.

وقال زوج السيدة، إن الحادثة وقعت في الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما دخلت زوجته "سوبر ماركت" للتسوّق، وعند قيامها بالخروج والمرور من أمام الشاب قام بالتحرُّش بها وملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها، وتقدّمت بشكوى رسمية لدى شرطة جنوب الدمام، وأطالب الجهات المختصة بالقبض على الشخص الذي تحرَّش بزوجتي وتقديمه للقضاء لنيل عقابه على الفعل الذي ارتكبه.

وتداول مقطع الفيديو للشاب المتحرِّش بالفتاة عبر منصات التواصل تحت وسم #تحرش جنسي لفتاة بالدمام، كما أدان المغرِّدون ما قام به "المتحرِّش" وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل للقبض عليه ومحاسبته.

وتعد هذه القضية الثانية التي يقوم فيها أشخاص بالتحرُّش بفتيات بالمنطقة الشرقية، ويتم توثيقها بكاميرات الفيديو؛ حيث لم تمض 24 ساعة على قضية الشاب المتحرِّش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه وتوقيفه.