، بعد عيّنة "المولد" .. حقيقة كشف متداول لـ 29 لاعباً خضعوا لفحص المنشطات ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجنة الرقابة: سيتم بعد نهاية الموسم نشر أسماء المفحوصين وعدد المرات رسمياً

نفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحوي أسماء 29 لاعباً محلياً خضعوا لاختبارات متتالية بالكشف على المنشطات بالموسم الجاري.

وأكّدت اللجنة أنها ستنشر أسماء اللاعبين كافة الذين تمّ فحصهم وعدد مرات الفحص بعد نهاية الموسم أسوة بما تمّ خلال المواسم السابقة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقاً لما جاء في حساب اللجنة على موقع "تويتر"، قالت عبر تغريدة: "غير صحيح ما ورد في هذه الإحصائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً بأنه سيتم بعد نهاية الموسم نشر كافة أسماء اللاعبين الذين تمّ فحصهم هذا الموسم، وعدد مرات فحصهم أسوة بما تمّ خلال المواسم السابقة.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، قد أخطرت نادي الاتحاد بوجود عيّنة منشطات إيجابية للاعب فهد المولد؛ يوم الخميس، وهو ما أعلنته إدارة النادي عبر بيان رسمي لها في اليوم نفسه.