، تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد وسيول وأتربة مثارة بمناطق عدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدنٍّ في مستوى الرؤية .. يشمل مجموعة كبيرة من المحافظات ويستمر حتى مساء اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهات عدة حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، بشكل متقدم، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة بمكة كلاً من: أضم والخرمة والطائف وتربة وميسان، فيما تشمل بالباحة كلاً من: الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الحالة عند الحادية عشرة صباحاً وتنتهي مع التاسعة مساءً.

وفي تنبيهٍ آخر لمنطقة مكة المكرّمة، أفادت الهيئة بتعرضها لأتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بالجموم والعرضيات ومكة المكرّمة، وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وخصّت "الأرصاد" منطقة جازان من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بالدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، تبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي في السادسة مساءً.

وأكّدت الهيئة أن كلاً من مناطق: نجران والشرقية وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك تتعرّض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بحالة من التدني في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة في نجران كلاً من: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدأت من الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

فيما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وبدأت الحالة مع التاسعة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وفي حائل تشمل الحالة كلاً من: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وبدأت مع التاسعة صباحاً وتستمر حتى الثامنة، أما منطقة الحدود الشمالية فنجد أن الحالة تشمل: العويقيلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ مع التاسعة صباحاً وتنتهي مع الرابعة عصراً.

وفي الجوف تشمل الحالة: دومة الجندل وسكاكا وبدأت مع التاسعة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، فيما تشمل في تبوك: محافظتَي تبوك وتيماء، وتبدأ مع التاسعة صباحاً وتنتهي عند الثامنة مساءً.

ونبّهت الهيئة كلاً من نجران والمدينة المنوّرة والقصيم لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة في نجران كلاً من: بدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتنتهي مع التاسعة مساءً، فيما تشمل في المدينة المنوّرة: الحناكية والمدينة والمهد، وتبدأ في الواحدة بعد الظهر وتنتهي في الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتشمل الحالة في القصيم كلاً من: الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وبدأت مع الثامنة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.