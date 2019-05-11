، حادث مروّع لعائلة سعودية بالطائف يصرع أماً وابنها ويصيب إخوته وأباه ،

محمد بن مسعود - الدمام - "دينا" ارتطمت بشاحنة .. "المدني" حرّر الجثث و"الهلال الأحمر" نقل الحالات

شهد طريق السيل في المسار القادم للطائف من مكة المكرّمة، وتحديداً بـ "البهيتة"، حادثاً مروعاً وأليماً لعائلة، راح ضحيته الأم وابنها، فيما أُصيب خمسة بإصابات متفرقة.

تفصيلاً ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فقد ارتطمت مركبة من نوع "دينا" بها قائدها وزوجته وخمسة من الأطفال -جميعهم سعوديون- داخل كابينة القيادة؛ حيث كان قادماً من مكة المكرّمة باتجاه الطائف عبر طريق السيل، وعند مروره بمنطقة البهيتة ارتطمت مركبته بشاحنة من الخلف؛ ما أدى إلى وفاة الأم وأحد أبنائها، وإصابة خمسة من بينهم الأب وأربعة من الأطفال، على أثره باشرت الجهات المعنية ممثلةً في دوريات أمن طريق السيل، وفرق من الدفاع المدني التي حرّرت جثتَي الأم وابنها المحتجزتين، كما نقلت فرق الهلال الأحمر المُصابين إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالحوية- شمالي المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ لـ "الخليج 365"، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ على الرقم (٩٩٧)، وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري؛ وفرقة من "صحة الطائف".

وأضاف: "عند وصول الفرق للموقع اتضح أن بالموقع سبع حالات إسعافية من عائلة واحدة؛ اثنتان منهم فارقتا الحياة"، مبيناً أنه تم التعامل مع جميع الحالات الخمس المتبقية ونقلها بعد ذلك الى مستشفى الأمير سلطان العسكري.