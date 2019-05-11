، حشرات طائرة تدهم منازل "نهضة الرياض" .. ومطالبات بسرعة تحرُّك الأمانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - غياب سيارات الرش سبب رئيس .. ومواطن: أمر مقلق .. بعوض حوّل سكون الليل

طالب سكان حي النهضة بشرق العاصمة الرياض، الأمانة، بتوجيه البلدية التابعة للحي، بمضاعفة الجهد للتصدّي للحشرات الطائرة التي انتشرت في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقال المواطن يوسف الوسيدي؛ لـ "الخليج 365": "مع الأسف غياب واضح لفرق الرش في البلدية والتي لا نكاد نراها بتاتاً، ونطالب الأمانة بالتدخل السريع لإنقاذ الأهالي".

من جانبه، قال المواطن عبدالرحمن السبيعي: "أمر مقلق، البعوض حوّل سكون الليل ودهم المنازل، جراد وحشرات غريبة زاد انتشارها، في ظل تقلبات الجو مع دخول شهر رمضان".

وعبّر السكان عن ثقتهم بمسؤولي الأمانة التي تسعى دائماً فيما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات كافة لهم.