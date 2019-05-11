، تصادم بالمخواة يخلف 4 إصابات و"الهلال" و"الصحة" يباشران بـ 3 فرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحداها بليغة ونقل حالتين للمستشفى وأخريين عن طريق الجمهور والمارة

تسبّب حادث مروري بالمخواة في 4 إصابات إحداها على الأقل بليغة، فيما باشر "الهلال الأحمر" و"الصحة" المواقع، بـ 3 فرق إسعافية، وعند الوصول وجدوا حالتين في الموقع، وحالتين نقلهما المارة.

وصرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني؛ بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في الساعة 00:05 بعد منتصف الليل على الرقم الموحد (997) محافظة المخواة ويوجد تعدُّد إصابات، فتم توجيه فرقتيْن إسعافيتيْن من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد.

وأضاف الزهراني؛ أنه عند وصول أول فرقة للموقع لاحظت وجود إصابتيْن إحداهما خطيرة وإصابة متوسطة، وتمّ التعامل معها إسعافياً ونقلها إلى مستشفى المخواة العام، إضافة إلى إصابتين نُقلتا بوسيلة أخرى عن طريق المارة.

وأهاب الزهراني؛ بالمواطنين، عدم نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية، والابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث مع تأكيده على جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال على (997) أو عن تطبيق "أسعفني".