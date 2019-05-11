بندر بن سلمان في قبضة ولي العهد - مجتهد يكشف التفاصيل

كشف المغرد الشهير على تويتر والمعروف بـ "المجتهد" عن تفاصيل اعتقال الأمير بندر بن سلمان شقيق ولي العهد محمد من سلمان بمزاعم إدمانه للمخدرات.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت بندر بن سلمان بأوامر من شقيقه ولي العهد السعودي على خلفية شكوك حوله وبحسب المصادر الطبية فقد تعرض بن سلمان لظروف اعتقال قاسية في مزرعة على طريق الخرج فاقمت من صحته العقلية والنفسية.

وتحدث مجتهد عن تفاصيل فشل بن سلمان باستعادة سعد الجبري من الولايات المتحدة باعتباره اليد اليمنى لوزير الداخلية السابق محمد بن نايف.

وكتب مجتهد:" رغم كل العلاقات الجيدة بين ابن سلمان وترامب، لم يتمكن ابن سلمان من استعادة سعد الجبري من أمريكا، فاضطر لاعتقال اثنين من أشقائه، وهدده باعتقال المزيد من عائلته إذا لم يبادر من ذاته بالعودة للبلد".