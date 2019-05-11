بالفيديو.. الأمن العامّ يكثّف تواجده بطريق «جدةـ مكة» السريع

أكد الأمن العامّ السعودي، صباح اليوم السبت، أنه تم تكثيف التواجد الأمني بطريق (جدةـ مكة) السريع، لما يشهده من كثافات مرورية عالية.

وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عرض الأمن العامّ فيديو يُظهر الدور الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الطرق في تسيير الحركة المرورية، وإزالة الاختناقات بشكل سريع وفوري، بينما صرح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، قائلًا: لقد تم تكثيف التواجد بطريق (جدةـ مكة) السريع، لما يشهده من كثافة مرورية عالية. مشيرًا إلى أن الخدمة تؤدّى على كل الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة.

في السياق ذاته، نشرت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الجمعة، مجموعة من الصور، توضح جانبًا من الجهود الميدانية لرجال المرور أثناء تنظيمهم سيارات نقل المعتمرين، وزوار المسجد الحرام.

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وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، بثت الإدارة، لقطات ميدانية لرجال المرور أثناء وقوفهم في الشوارع والميادين العامة، لتسهيل حركة سير السيارات، ومنع تكدسها في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام. وفي سياق ذي صلة، وجّه «المرور السعودي» المعتمرين إلى استخدام وسائل النقل العام، مؤكدًا إنها الوسيلة الأفضل والأسرع للوصول للحرام.

وقد تم تخصيص المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية إليه، خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط، كما تم تحديد مجموعة محطات لحافلات النقل العام في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومواقف السيارات.

وأكد المرور، أنه تم إلزام السائقين المحرمين بالعمرة بإيقاف مركباتهم في مواقف على مداخل مكة المكرمة، واستخدام النقل العام، كما تمت تهيئة ثمانية مواقف بالعاصمة المقدسة؛ لاستخدام السيارات الأخرى، مشيرًا إلى تمركز رجال المرور في 34 نقطة للتوجيه إلى الطرق البديلة، خلال أوقات الذروة، وتم منع وقوف المركبات في الطرق المؤثرة على سلامة المشاة، كما تم السماح بالتوقف اللحظي لإنزال المعتمرين والمصلين، ومنع الدراجات النارية والهوائية من دخول المنطقة المركزية للحرم.