ضبط أكثر من 3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت خلال الفترة من 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية 4/ 9/ 1440هـ، عن ضبط ثلاثة ملايين و117 ألفًا و743 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما احتلت الجنسية اليمنية قائمة المخالفين بنسبة 49%، بينما وجاء الإثيوبيين في المرتبة الثانية بنسبة 48%، وبينما بلغت نسبة أصحاب الجنسيات الأخرى 3%.

وتنوعت المخالفات على النحو التالي: 2428821 مخالفًا لنظام الإقامة، و481293 مخالفًا لنظام العمل، و207629 مخالفًا لنظام أمن الحدود. وبلغ إجمال من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 52067 شخصًا، 49% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيين، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2227 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستّر عليهم، 3811 شخصًا تم ضبطهم، بينما وصل إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1289 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1258 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 31 سعوديًّا.

وبلغ إجمال الخاضعين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11860 وافدًا مخالفًا، منهم 10196 رجلًا، و1664 امرأة، وقد تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 457254 مخالفًا، وإحالة 418944 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 528363 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 781314 آخرين.