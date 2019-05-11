السعودية اليوم / اختتام فعاليات "معرض اليوم العالمي للطيور المهاجرة" بالرياض



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

تختتم مساء اليوم السبت، فعاليات "معرض اليوم العالمي للطيور المهاجرة وأثر البلاستيك عليها" الذي نظمه لمدة يومين نادي الصقور السعودي بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي تنظم فيه 53 دولة حول العالم 300 فعالية توعوية وثقافية.

ويأتي تنظيم نادي الصقور لهذه الفعالية بعد تسجيلها ضمن خارطة الفعاليات العالمية المهتمة باليوم العالمي للطيور المهاجرة، والتي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتضمن المعرض الذي شهد حضورًا فاعلًا مجموعة من الصور التي توضح رحلة الصقور والطيور المهاجرة وخطر التلوث البلاستيكي عليها، وكيفية تأثرها بشكل مباشر أو عن طريق أجزاء البلاستيك المتحللة (الميكروبلاستيك الثانوي) الذي يتسبب بتسمم الطيور بأنواعها.

ويهدف نادي الصقور من تنظيم هذا المعرض إلى زيادة الوعي المجتمعي تجاه الطيور المهاجرة ودورها بقدرة الله تعالى في تحقيق التوازن في النظام البيئي، إلى جانب الإسهام في الحد من التلوث البلاستيكي.

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10:26ت م

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