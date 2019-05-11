سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 06رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

ابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اعلان القيادي بحزب الأمة المتحدث الإعلامي لقوى نداء السودان صلاح جلال امس، عن فشل قوى إعلان الحرية والتغيير للمرة الثالثة، في تكوين جسم قيادي لتنسيق الأنشطة الخاصة بها، وليكون مرجعاً لتنسيق أعمالها بسبب تحفظات لتجمع المهنيين وقوى الإجماع الوطني.

وعرجت الصحف على ادانة جامعة الدول العربيةالتفجير الانتحاري الذي وقع أمس بسوق جميلة في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واخبرت صحف الصباح عن استشهاد فلسطيني واصابة العشرات بجروح وحالات اختناق امس ، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.واشارت

الى ارتفاع عدد القتلى من تنظيم –داعش- الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية إلى 17 شخصاً، بعدما أسفرت غارات جديدة عن مقتل 4 من الإرهابيين المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي.

وركزت صحف السبت على نبا مصرع ثلاثة مهاجرين غرقاً امس واعتبار عشرات آخرون مفقودين، إثر غرق قارب في المياه الدولية قبالة تونس.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير الإدارة الأميركية للملاحة من احتمال شن إيران هجمات ضد سفن تجارية قد تشمل ناقلات نفط،.

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09:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.