سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مطالبة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ«وقف الدعم لقوات للقيادة العامة للحيش ، التي تنفذ هجومًا على العاصمة طرابلس، مضيفا للحيلولة دون حرب أهلية دموية لها تداعيات عالمية، وان ليبيا تحتاج مساعدة الولايات المتحدة في منع دول أخرى من التدخل في شؤونها.

وأشارت الصحف إلى دعوة مجلس الأمن الدولى، جميع أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بالهدنة، والعودة إلى المباحثات بوساطة أممية،مضيفا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح

وساطة الأمم المتحدة،موضحا إنه «يشعر بقلق عميق إزاء عدم الاستقرار في طرابلس، وتدهور الوضع الإنساني الذي يهدد حياة المدنيين الأبرياء، ويهدد احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وتطرقت الصحف إعلان المؤسسة الوطنية للنفط ،إفتتاح أول مقر دولي لها في مدينة هيوستن، وهو مكتب تم تكليفه بالإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وذلك للنهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023.

ونقلت الصحف بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مشيرة إلى أن إشتباكات طرابلس أدت إلى نزوح 60.000 شخص، مبينة أنها وصلت إلى ليبيا ثاني الرحلات الجوية المستأجرة من منظمة اليونيسف لنقل 17.8 طن من إمدادات الطوارئ الغذائية والصحية بعد مرور خمسة أسابيع على اندلاع الاقتتال، لتتمكن من دعم الأطفال والعائلات المتضررة من النزاع الجاري.

وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت ، وإدانته الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على قرية غدوة بالجنوب الليبي، مضيفا إن "ُعدم الاستقرار الناتج عن الصراع الحالي يصُب فقط في مصلحة من يريد نشر الفوضى في ليبيا".

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