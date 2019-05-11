السعودية | بعدما عفا عن قاتلي ابنيه لوجه الله.. “الذيابي” يكشف ما حدث بينه وبين والدتي الجناة عندما جاءتا إلى منزله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 صباحًا, 11 مايو 2019 م المناطق_متابعات عفا المواطن سعد الذيابي عن قاتلي ابنيه في قضيتين منفصلتين لوجه الله تعالى وشفاعة لأمهات الجناة، مشيرا إلى أن أم أحد المدانين بقتل أحد أبنائه في مضاربة جماعية، جاءت إلى منزله طالبة منه التنازل والعفو عن ولدها بعد صدور حكم القصاص بحقه، ليقول لها ارجعي لمنزلك وستسمعين ما يسرك.

وأشار إلى أن الثاني لذي قام بقتل ولده النقيب جاءت إلى منزله طالبة التنازل والعفو عن ولدها، فقام بالتنازل والعفو عن الجانيين الاثنين لوجه الله تعالى، بحسب “سبق”.

وأوضح الذيابي أنه طالب بإرجاع قاتل ابنه النقيب إلى وظيفته، الأمر الذي أشاد به ناشطون على مواقع التواصل مطالبين الاقتداء به بدلا من انتشار حملات جمع التبرعات لسداد الدية.

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