الان تتابع إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته خطيرة في حادث تصادم بالمخواة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المخواة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين بمحافظة المخواة، أحدهم حالته خطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.
فيما صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 00:05 بعد منتصف الليل على الرقم الموحد 997 محافظة المخواة، أمام قصر السياري، أسفر عن عدد من الاصابات.
وأضاف أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، وفرقه من إسعاف الصحة للموقع، وعثر على حالتي إصابة أحدها خطيرة، والأخرى متوسطة، تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواة العام، فيما جرى نقل إصابتين بوسيلة أخرى.
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