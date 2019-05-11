السعودية | شرطة الشرقية تقبض على المتحرش بفتاة الخبر

شكرا لقرائتكم شرطة الشرقية تقبض على المتحرش بفتاة الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبضت شرطة المنطقة الشرقية في وقت قياسي على الشاب المتحرش بفتاة الخبر، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.

وكان النائب العام قد وجه الجهات المختصة الجمعة، بالقبض على الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بمركبتها.

في حين أطلق مغردون وسماً بعنوان #متحرش_القصيبي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في المملكة منذ فجر الجمعة، حيث تداول مقطع فيديو لشاب يقوم بالتحرش بالفتاة أثناء تواجدها بالمركبة.

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وأدان المغردون ما قام به "المتحرش"، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبته.

بدأت تفاصيل الحادثة في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة الخميس في محافظة الخبر بالقرب من مجمع للمقاهي، حينها قدم الشاب إلى الفتاة أثناء تواجدها بمركبتها وتكلم معها، وطلب منها النزول من السيارة.

كما قام بتهديدها إن لم تفتح له باب المركبة، في حين قامت الفتاة بتوثيق فعل الشاب المشين بهاتفها المحمول.