طقس اليوم: هطول امطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم.

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ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترونص وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.