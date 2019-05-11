الان تتابع طقس اليوم: هطول امطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم.
ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترونص وحالة البحر متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.
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