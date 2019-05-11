شاهد.. الثلوج تغطي شعاب وأودية عسير بعد تواصل سقوط زخات البرد

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وثقت صور متداولة اكتساء أجزاء من منطقة عسير بالثلوج؛ جراء الأمطار المصحوبة بزخات البرد، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. وأظهرت الصورة التي التقطها المصور “فائع الألمعي”، المناظر الخلابة التي تشكلت بين الشعاب والأودية؛ إثر الأمطار..، ما دفع سكان وزوار منطقة عسير للخروج للتنزه والاستمتاع بها. Advertisements





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