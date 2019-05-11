في مشهد حزين .. تشييع جثمان البلوي ووالده بعد صلاة الجمعة في القريات

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شيّعت محافظة القريات جثمان مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك حسين غالب البلوي وجثمان والده، بعد أداء صلاة الجمعة عليهما في جامع الملك فهد، ووُري جثمانهما في مقبرة ” القريات ” وسط جموع من المشيعين.

وكان قد نقل جثمان مدير هلال تبوك من منطقة تبوك إلى منطقة الجوف أكثر من (٧٠٠كم) براً ومحاطاً بزملائه من أفراد الهلال الأحمر بتبوك الذين قدّموا صورة من صور الوفاء لزميلهم، يرحمه لله، في مرافقة جثمانه طول هذه المسافة بهذا الشهر الكريم.

وتُوفي حسين غالب البلوي في حادث مروري فجر اليوم، وهو في الطريق لحضور عزاء والده الذي توفي مساء أمس الخميس.

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يُذكر أن حسين غالب البلوي كان قد فُجع بوفاة أخيه الأكبر قبل حوالي شهر.

وعبّر العديد من المواطنين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الفقيدين داعين الله لهما بالرحمة والمغفرة الواسعة..، كما عبّر رئيس ومنسوبو الهلال الأحمر عن حزنهم الشديد لوفاة زميلهم البلوي.



