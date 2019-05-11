:
.
أكد مساعد المشرف العام للخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي بجامعة جازان الدكتور يحيى صولان أن تناول التمر أو الرطب بأعداد فردية يفيد جسم الإنسان ويكسبه الطاقة اللازمة، خاصة عند الإفطار خلال شهر رمضان.
وقال صولان إن تناول أعداد فردية من التمر يحول السكريات الموجودة بالتمر إلى كربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة، مشيراً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه في حال تناوله بأعداد زوجية فإن السكريات تتحول إلى سكاكر بسيطة وبوتاسيوم.
وأوضح أن تناول الرطب أفضل من التمر لمرضى السكري، داعياً المرضى لتجنب الإكثار من تناول التمر لأنه يرفع نسبة البوتاسيوم والسكر في الدم..، وأن عليهم الاكتفاء بعدد 3 تمرات في حال كانت مستوى السكر معتدلاً، وتناول تمرة واحدة فقط إذ كان مستوى السكر مرتفعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب: تناول التمر بأعداد فردية يحول السكريات إلى كربوهيدرات تكسب الجسم الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.