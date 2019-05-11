طبيب: تناول التمر بأعداد فردية يحول السكريات إلى كربوهيدرات تكسب الجسم الطاقة

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أكد مساعد المشرف العام للخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي بجامعة جازان الدكتور يحيى صولان أن تناول التمر أو الرطب بأعداد فردية يفيد جسم الإنسان ويكسبه الطاقة اللازمة، خاصة عند الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال صولان إن تناول أعداد فردية من التمر يحول السكريات الموجودة بالتمر إلى كربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة، مشيراً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه في حال تناوله بأعداد زوجية فإن السكريات تتحول إلى سكاكر بسيطة وبوتاسيوم.

وأوضح أن تناول الرطب أفضل من التمر لمرضى السكري، داعياً المرضى لتجنب الإكثار من تناول التمر لأنه يرفع نسبة البوتاسيوم والسكر في الدم..، وأن عليهم الاكتفاء بعدد 3 تمرات في حال كانت مستوى السكر معتدلاً، وتناول تمرة واحدة فقط إذ كان مستوى السكر مرتفعاً.

