السعودية الـ13 عالمياً في استهلاك السعرات الحرارية بـ3255 سعرة لكل فرد

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حلت المملكة في الترتيب الـ13 عالمياً لاستهلاك السعرات الحرارية، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “fao”، وذلك بـ3255 سعرة حرارية يوميا لكل فرد.

وتصدر الترتيب العالمي بحسب صحيفة “مكة” أمريكا بـ3682 سعرة حرارية للفرد الواحد، وإيطاليا بـ3579 سعرة للفرد، ثم مصر بـ3522 سعرة، فألمانيا 3494، وكندا 3949.

من جانبه، عدَّ أستاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العمري أن معدل استهلاك الفرد في السعودية عالٍ وسبب للإصابة بالسمنة ومضاعفاتها من الأمراض المزمنة..، عازياً ارتفاع ذلك المعدل لعدم ممارسة غالبية أفراد المجتمع للرياضة إذ أظهر مسح حديث أن نسبة من لا يمارسون الرياضة في السعودية 82.6%.

وأشار إلى أن متوسط السعرات الحرارية التي يحتاج إليها كل فرد يوميا في حدود 2000 سعرة حرارية يومياً.

