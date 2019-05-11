تجنُّب الأطعمة ذات الأملاح العالية‎ يحد من العطش الشديد أثناء الصيام

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نصحت وزارة الصحة بضرورة تجنّب تناول الأطعمة ذات الأملاح العالية وخصوصاً ضمن وجبة السحور. وأوضحت أن تناول الأطعمة منخفضة الأملاح يسهم في تلافي العطش الشديد أثناء الصيام. جاء ذلك ضمن نصائح تنشرها وزارة الصحة خلال شهر رمضان الجاري لمساعدة الصائمين على تجنب العادات الغذائية المضرة بالصحة.





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