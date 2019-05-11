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وفاتان و 5 إصابات من عائلة واحدة بحادث تصادم على طريق السيل ـ الطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
توفي شخصان فيما أصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوته ، إثر حادث تصادم على طريق السيل بعد كوبري البهيتة باتجاه الطائف ، وباشرت الفرق الإسعافية موقع الحادث وتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى .
وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧ عند الساعة ٨:٣٦م والتي بدورها قامت بتوجيه أربع فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وفرقة من صحة الطائف.
وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح أن بالموقع سبع حالات اسعافية من عائلة واحدة إثنتان منها انتقلت الى رحمة الله.
وأردف قائلاً : تم التعامل مع جميع الحالات الخمس المتبقية ونقلها بعد ذلك الى مستشفى الأمير سلطان العسكري.
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