أسعار باقات حجاج الداخل في موسم حج 1440 – 2019

حددت المملكة أسعار باقات حجاج الداخل لموسم الحج القادم 1440 – 2019 والتي تخص جميع المؤسسات المنوطة بالتنسيق للحج من داخل أراضي المملكة العربية السعودية كافة، إذ تقدم تلك المؤسسات عدد من الخدمات لحجاج الداخل تشتمل على خدمات الإقامة وخدمات الوجبات والإنتقالات، لذلك فإن خدمات حجاج الداخل تنقسم إلى باقات مختلفة، تنقسم كل باقة منها وفقاً للفئة المالية ومدى الخدمات التي تقدمها الباقة لحجاج بيت الله الحرام من داخل أراضي المملكة، في هذا المقال نستعرض معكم أهم أسعار باقات الحجاج بالداخل للراغبين في التقديم للحج هذا العام من داخل أراضي المملكة.

أسعار باقات حجاج الداخل

تنقسم باقات حجاج الداخل إلى عدة أقسام وهي ما يلي:

باقات الحج الإقتصادي

وهذه الباقات تنقسم إلى سبع فئات تتدرج كل منها في نوعية الخدمات التي تقدمها الباقة للحجاج، وتضمنها لبعض المميزات مثل ميزة استقلال القطار الداخلي.

سعر باقة اقتصادي 1: تتراوح بين 4574 “الأعلى سعراً في باقات الإقتصادي” و3947 ريال سعودي.

سعر باقة اقتصادي 2: 3456 ريال سعودي وهي أقل سعر لباقات الحج الإقتصادي.

باقات الضيافة

وهي فئة أعلى من الحج الإقتصادي وتنقسم إلى ضيافة 1 وضيافة 2 وضيافة 3 وضيافة 4.

باقة ضيافة 1 تنقسم إلى سبع فئات تتراوح أسعارهم ما بين 7560 إلى 8160 ريال سعودي.

باقة ضيافة 2 تتراوح أسعارها ما بين 7310 إلى 7910 ريالاً سعودياً.

ضيافة 3 أسعارها بين 6500 إلى 7100 ريالاً سعودياً.

ضيافة 4 بين 5700 إلى 6300 ريالاً سعودياً.

أسعار الإقامة في أبراج منى 1440

بينما قامت وزارة الحج بالإعلان عن تكلفة إقامة الحاج في أبراج منى، والتي وصلت إلى 11900 ريالاً سعودياً، وبينت الوزارة إلى أنها تعمل الآن على إقامة مخيمات وخدمات جديدة لحجاج هذا العام سوف يتم الإعلان عنها قريباً بمشيئة الله.

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