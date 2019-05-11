تقديم كلية الملك فهد الأمنية دورة الضباط الجامعيين رقم 49 عبر أشر توظيف

أعلنت وزارة الداخلية مواعيد تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440، للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49، من الخريجين الجامعيين دفعات عام 1438-1439، و عام 1439-1440، من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، للعمل عقب التخرج بواحدة من القطاعات الأمنية، على أن يتم استقبال طلبات التقديم إلكترونية من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية أبشر توظيف، خلال فترة تفعيل ألية القبول والتسجيل والتي ستتم على حسب ما حددته وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من شروط عامة يجب التعرف عليها وقرأتها بعانية.

الغدارة العامة للقبول المركزي أشارت إلى ما يقرب من 9 شروط للقبول المبدئي والترشيح، لاستكمال الاختبارات التي ستحددها كلية الملك فهد الأمنية من حيث الوقت والموعد والكيفية، وستظهر تفاصيلها بجوار أسماء المرشحين إلى دورة الضباط الجامعيين رقم 49، ويمكن معرفة تلك الشروط من بوابة أبشر التوظيف العامة قبيل فتحر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية

تستقبل بوابة ابشر التوظيف طلبات التحاق الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس ، لخريجي عام 38/39 و خريجي عام 39/40، بداية من يوم الأحد الموافق 7 رمضان 1440 هجرياً 12 مايو 2019، على أن يتم فتح رابط التسجيل في دورة الضباط الجامعيين رقم 49 من الساعة الحادية عشر صباحاً، وستغلق بوابة القبول والتسجيل ابشر توظيف في نفس التوقيت.

شروط تسجيل دورة الضباط الجامعيين 49

الشروط العامة للقبول والتسجيل والتي يأتي على رأسها الجنسية السعودية، وحسن السير والسلوك، والسن والطول واللياقة الصحية، وغيرها من ضوابط القبول كما هي على بوابة أبشر التوظيف، ومرفق معها تعليمات القبول والتسجيل.

Advertisements

التخصصات المطلوبة

تعرف على التخصصات المسموح لها التقديم ومسمى التخصص أو مؤهل التخرج.

رابط ابشر توظيف

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية سيتم الإعلان عنه عبر موقع ابشر توظيف وسيتم تفعيل الرابط الساعة 11 صباح غدا الأحد.

← إقرأ أيضاً: