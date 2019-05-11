مركز “أداء” يصنف وزارتَيْ العدل والتجارة أسرع الجهات الحكومية إنجازًا

أعلن المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف، المهندس إبراهيم نياز، أن أرقام المركز الوطني لقياس أداء أجهزة القطاع العام أسفرت عن تبوُّؤ وزارتَيْ العدل والتجارة المنزلة الأولى في سرعة الإنجاز في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. وقال في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: نتابع سرعة الإنجاز في الأجهزة الحكومية من خلال استبيانات المتسوق الخفي الذي يقيس مستوى الازدحام في مراكز الخدمة، وكذلك سرعة الإنجاز والوقت المستغرق للانتظار.

وأوضح أن المركز يقوم على ضوء التقارير التي يعدها المتسوق الخفي برفع تقرير للوزارات، نشعرهم فيها بتدني مستوى الخدمة. كاشفًا أن الجهتين الأسرع في الإنجاز هما وزارة العدل، وكذلك وزارة التجارة والاستثمار. وكانت المرافق العدلية والقضائية قد شهدت بعد التحول الرقمي تسهيل الخدمات في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ، وكذلك في كتابات العدل؛ الأمر الذي جعل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يتوج وزارة العدل والتجارة والاستثمار بوصفهما الجهتين الأسرع في الإنجاز. ويقيس المركز أداء الأجهزة العامة، ويقوم بمتابعة تحقيق مبادراتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية السعودية 2030، وبرامج تحقيق الرؤية 2020. ويعتبر المركز الذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، يقوم بقياس مبادرات رؤية السعودية 2030، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة. ويكون تقييم الأداء عبر مؤشرات أداء قياس، تقدم المبادرات والاستبيانات، وكذلك المتسوق الخفي ومجموعات التركيز، وتطبيق “وطني”. ويتم مراجعة النتائج والتوصيات والتحديات، والرفع في التقرير ربع السنوي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.