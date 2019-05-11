بعد محاولته تغيير ملامحه.. القبض على المتحرش بفتاة الخبر

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارة في محافظة الخبر. و أن المتهم حاول تغيير ملامحه بحلق ذقنه؛ لكن رجال الأمن تمكنوا من الاستدلال عليه والإطاحة به. وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد أصدر توجيهاته بالقبض على المتحرش بعد رصد النيابة العامة للمقطع، والتي أكدت أن سلوكه مجرّم بحسب نظام مكافحة التحرش.

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