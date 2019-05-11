السعودية: تفاصيل جديدة حول آلية صرف المعونة الرمضانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أفادت مصادر إعلامية، يوم السبت، بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، قد أصدر تعليمات بشأن صرف المعونة الرمضانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة.

وذكرت المصادر أن الملك سلمان اتخذ قرارا بصرف أكثر من مليار ونصف ريال سعودي كمساعدة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك خلال شهر رمضان المبارك 2019.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أحمد الراجحي ووير التنمية والعمل في المملكة العربية السعودية قد شكر الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيصه هذه المساعدات الرمضانية للأسر المحتاجة في البلاد.

وفي التفاصيل، بينت مصادر مطلعة أن صرف المعونة الرمضانية سيكون خلال الأربعة عشر يوما المقبلة، موضحة أن الكثير من الاسر والافراد سيستفيدون منها بمبالغ مختلفة.

وأشارت إلى أن المواطن الذي لديه عائلة سيحصل على مبلغ ألف ريال سعودي، في حين سيحصل الفرد غير العائل على مبلغ خمسمائة ريال سعودي خلال الأيام القليلة القادمة.