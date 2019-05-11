بالصور متسوبيشي تكسب ثقة السعوديين بسيارة ٣ سلندر .. الاقل صرف للوقود بالسعودية 

︎



.

مع ارتفاع اسعار الوقود كشفت شركة متسوبيشي عن سيارة فريدة من نوعها وهي (أتراج) حيث تعتبر السيارة الاقل استهلاك للوقود بالمملكة حيث تستهلك ٤.٨ لتر لكل ١٠٠ كيلو وعدد اسطواناتها فقط ٣ اسطوانات وكل ذلك بسعر رخيص لايصدق.

شاهد الصور و الفيديو بالأسفل

و لطلب الشراء اضغط هنا أو اتصل على رقم 920033507

Advertisements



