وفد من «الشؤون الإسلامية» يؤمّ المصلين في ملبورن الأسترالية

قام وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، بإمامة المصلين في جامع عمر بن الخطاب في مدينة ملبورن الأسترالية، ضمن برنامج الإمامة بالخارج في رمضان، وسط حضور أعداد كبيرة من المسلمين الأستراليين والجاليات الإسلامية المقيمة في أستراليا، وعدد من المبتعثين السعوديين في ملبورن.

وتضمّن البرنامج إقامة عدد من الدروس والدورات للمصلين، وبرامج توعوية بإشراف الوزارة، وعبّر المصلّون عن سعادتهم بإيفاد المملكة أئمة لأداء صلاة التراويح لهذا العام، رافعين شكرهم لحكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية على الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين في برنامج الإمامة وغيره من البرامج المتنوعة التي ترعاها السعودية.

يذكر أن برنامج الإمامة يواصل فعالياته في 35 دولة حول العالم ضمن جهد مميز من مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية، وبلغ عدد الأئمة المشاركين 70 فردًا، من حفظة كتاب الله، الذين يقومون بتنفيذ البرنامج، وإلقاء الدروس والمحاضرات، ويجد البرنامج عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.

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ويحظى برنامج الإمامة بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تلبية حاجات إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقد التقى آل الشيخ، بالأئمة المشاركين في برنامج الإمامة بالخارج، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، قائلًا: إنه لزامًا علينا جميعًا أن ندافع عن هذا الدين، وأن نبذل ما في الوسع لتنقية ما علق في أفكار الناس من التحزب ونشر الرعب في قلوب البشر وثقافة التدمير والتكفير، وأن ندعوهم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، مستندين في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: إن ما تقوم به الوزارة من إرسال العلماء والحُفاظ إلى كثير من بلاد الإسلام وغيرها، إنما هو امتداد لما تقدمه المملكة بقيادتها الرشيدة من أعمال البر والخير والصلاح لجميع المسلمين في العالم، لافتًا إلى أن إرسال الموفدين إلى البلاد الأخرى لإمامة المصلين وتعليمهم العقيدة الصالحة وتقديم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، من أهم الوظائف الشريفة التي تقوم بها هذه الدولة المباركة لجميع المسلمين في شتى أقطار الدنيا.