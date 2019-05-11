مصرع شخصين وإصابة 5 من عائلة واحدة بحادث مأساوي على طريق السيل- الطائف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق السيل باتجاه الطائف، بينما باشرت الفرق الإسعافية نقل المصابين.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقّت بلاغًا، بوقوع الحادث على طريق السيل بعد كوبري البهيتة باتجاه الطائف عند الساعة ٨:٣٦م مساءً أمس، مشيرًا إلى توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وفرقة من صحة الطائف.

وأضاف: عند وصول الفرق للموقع، اتضح أن به سبع حالات إسعافية من عائلة واحدة، اثنتان منهم فارقا الحياة، بينما تم التعامل مع الحالات المتبقية ونقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.