فرق الإسعاف باشرت الواقعة على الفور..
لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة من عائلة واحدة في حادث تصادم على طريق السيل باتجاه الطائف، بينما باشرت الفرق الإسعافية نقل المصابين.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقّت بلاغًا، بوقوع الحادث على طريق السيل بعد كوبري البهيتة باتجاه الطائف عند الساعة ٨:٣٦م مساءً أمس، مشيرًا إلى توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وفرقة من صحة الطائف.
وأضاف: عند وصول الفرق للموقع، اتضح أن به سبع حالات إسعافية من عائلة واحدة، اثنتان منهم فارقا الحياة، بينما تم التعامل مع الحالات المتبقية ونقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين وإصابة 5 من عائلة واحدة بحادث مأساوي على طريق السيل- الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.