بالصور.. سيولة في محيط الحرم بفضل الخطة المرورية المُحكمة

نشرت الإدارة العامّة للمرور، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من الصور، توضح جانبًا من الجهود الميدانية لرجال المرور أثناء تنظيمهم سيارات نقل المعتمرين، وزوار المسجد الحرام.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، بثّت الإدارة، لقطات ميدانية لرجال المرور أثناء وقوفهم في الشوارع والميادين العامّة، لتسهيل حركة سير السيارات، ومن تكدسها في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام. وفي سياق ذي صلة، وجّه «المرور السعودي» المعتمرين إلى استخدام وسائل النقل العامّ، مؤكدًا أنها الوسيلة الأفضل والأسرع للوصول للحرام.

وفي إطار التوضيح والتسهيل على ضيوف الرحمن، نشر «المرور السعودي» فيديو جراف، أوضح من خلاله أنه تم تخصيص المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية إليه، خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط. مشيرًا إلى أنه تم تحديد مجموعة محطات لحافلات النقل العامّ في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومواقف السيارات.

وأكد المرور، أنه تم إلزام السائقين المحرمين بالعمرة بإيقاف مركباتهم في مواقف على مداخل مكة المكرمة، واستخدام النقل العامّ، كما تمّت تهيئة ثمانية مواقف بالعاصمة المقدسة؛ لاستخدام السيارات الأخرى. مشيرًا إلى تمركز رجال المرور في 34 نقطة للتوجيه إلى الطرق البديلة، خلال أوقات الذروة، وتم منع وقوف المركبات في الطرق المؤثرة على سلامة المشاة، كما تم السماح بالتوقف اللحظي لإنزال المعتمرين والمصلين، ومنع الدراجات النارية والهوائية من دخول المنطقة المركزية للحرم.