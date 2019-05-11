بالصور.. وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يقيم مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان

أقام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العامّ في نيويورك خالد بن محمد الشريف، مساء أمس الجمعة، مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وألقى المعلمي، كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، داعيًا الله أن يعمّ الخير والسلام أرجاء العالم أجمع، خاصة في الدول التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات والحوادث الإرهابية، في فلسطين وميانمار وسيرلانكا وسوريا واليمن وغيرها، بينما جدّد المعلمي، تضامنه مع عائلات المسلمين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا.



وشارك عدد من المسؤولين، ومندوبي وممثلي الدول العربية والإسلامية لدى الأمم المتحدة، وعدد من القناصل العامين في نيويورك، في مأدبة الإفطار وسط أجواء من الأخوة والصداقة والمحبة. وتبادل الحضور التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك على تنظيم هذه الاحتفالية.