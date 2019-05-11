شرطة الجوف تطيح بمتهم عبث بمحتويات مسجد

اتّخذت بحقّه الإجراءات النظامية
ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على متهم عبث بمحتويات أحد المساجد في حي المعاقلة بعد تحديد هويته.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي المعاقلة للعبث، تم التحري والبحث والاستدلال بشأنه، إلى أن تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأضاف النومس، أن شرطة منطقة الجوف تؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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