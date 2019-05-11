السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المغرب يزور مدير الأمن الوطني المغربي



الرباط 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري أمس، المدير العام للأمن الوطني المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغربي عبداللطيف الحموشي, وذلك في مكتبه بالرباط.

وتناول الجانبان جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الأمنية، والتعاون بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن، وبحث سبل تطويرها لما فيه المصلحة المشتركة.

// انتهى //

02:41ت م

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