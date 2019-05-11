شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقيم حفل إفطار لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس أقام معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم حفل إفطار لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. حضر الحفل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وكبار المسؤولين بالوزارة. Advertisements وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يقيم حفل إفطار لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.