هذه أهم أحداث العاصوف 2 الحلقة 5

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد مسلسل العاصوف 2 الحلقة 5 يوم أمس الجمعة، العديد من الأحداث الهامة.

وضمن أحداث مسلسل العاصوف الحلقة 5 جاء لقاء جمع محسن وخالد ووالدته، حيث حاول محسن ترك المجلس إلا أن والدته نهرته وطالبته بالجلوس، وبعد حساب حق محسن في الجلسة التي جمعته مع خالد توصل الجميع إلى أن حقه المادي يبلغ 225 ألف ريال، حيث يوافق خالد عن التنازل عن بعض حقوقه من أجل شقيقه محسن احترامًا لحق الأخوة بينهما ووفقًا لكلام والدته التي طالبته بذلك الأمر.

مسلسل العاصوف من تأليف الراحل عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، ومن بطولة ناصر القصبي، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وحبيب الحبيب، وعبدالإله السناني.

أحداث العاصوف 2 حلقة 4:

وكانت الحلقة الرابعة من العاصوف 2 شهدت إخبار محسن أخاه خالد بنيته في العمل في تأثيث القصور بالسجاد الإيراني، ويخبره خالد أن هذه مسألة ليست سهلة وهي مجازفة، فيما يصر محسن على أخذ حقه، ويخبر أخيه محمد أنه ليس شريكًا لخالد في المحل، بل هو صبي عند خالد كباقي الصبيان.

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وتسارعت الأحداث لتدخل إلى المحكمة التي تحكم بأن محسن ليس لديه حق عند خالد، والدته تطلب من خالد أن يذهب لمحسن ويرضيه بما يقدر عليه، ويوافق خالد فقط إرضاء لأمه.

أحداث مسلسل العاصوف 2:

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حول قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عامًا، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979، حيث دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نُعوش أتوا بها بذريعة الصلاة على أصحابها، ويقودهم جهيمان العتيبي ومعه ما يفوق 200 رجل يحاولون السيطرة على مداخل المسجد الحرام، واحتلوا الكعبة المشرفة مُتخذين دعاية دينية لأسباب سياسية، كما هي عادة الخوارج والمستبدين على السواء، بحسب ما كشفه التريلر الدعائي للعمل، الذي يقوم ببطولته باقة من ألمع نجوم الدراما بالمملكة.

أبطال مسلسل العاصوف 2:

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.

موعد عرض العاصوف 2:

يعرض مسلسل العاصوف 2 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على قناة MBC 1 الناقل الحصري للمسلسل.