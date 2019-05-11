مصرع وإصابة 7 من عائلة واحدة في حادث مروري على طريق السيل – الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - محمد السويهري و عبد الله العازمي

باشرت الفرق الإسعافية بمحافظة الطائف حادث تصادم على طريق السيل بعد كبري البهيتة باتجاه الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧، والتي بدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وفرقة من صحة الطائف.

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وأضاف: عند وصول الفرق للموقع اتضح أن بالموقع سبع حالات إسعافية من عائلة واحدة اثنتين منها انتقلت إلى رحمة الله.

وأردف قائلاً: تم التعامل مع جميع الحالات الخمس المتبقية ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.