المملكة تشارك مع 53 دولة في اليوم العالمي للطيور المهاجرة وأثر البلاستيك عليها

جدة - عمرو شويل انطلق اليوم معرض “اليوم العالمي للطيور المهاجرة وأثر البلاستيك عليها” بمول الرياض بارك، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي على مدى يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و 6 من شهر رمضان المبارك، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي تحتفل به 53 دولة حول العالم يومي 11 مايو و 12 أكتوبر سنوياً.

ويتضمن المعرض المقام مجموعة من الصور التي توضح رحلة الطيور المهاجرة وعينات لأضرار المخلفات البلاستيكية وخطرها على حياة الطيور، حيث تتأثر الصقور والطيور المهاجرة بالبلاستيك بشكل مباشر من خلال عرقلة حركتها بسبب أجزاء من البلاستيك، أو عن طريق أجزاء البلاستيك المتحللة (الميكرو بلاستيك الثانوي) الذي يتسبب بتسمم الطيور المهاجرة بأنواعها.

كما يحتوي المعرض على عرض حي لعدد من الصقور قدم من خلاله النادي نبذة تعريفية عن أنواع الصقور الموجودة في المعرض وطرق التعامل معها والتقاط الصور التذكارية.

هذا وقد أكمل النادي تسجيل الفعالية في خارطة الفعاليات العالمية المهتمة باليوم العالمي للطيور المهاجرة والتي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويهدف نادي الصقور من تنظيم المعرض لزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الطيور المهاجرة ودورها في النظام البيئي، والإسهام في الحد من التلوث البلاستيكي.

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وشهد المعرض في يومه الأول اقبالاً كبيراً من الحضور من مختلف الجنسيات، حيث يستقبل الزوار اليوم وغداً، من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية صباحاً.