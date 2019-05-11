رابط تقديم وظائف الخدمة المدنية 1440 الجديدة عبر جدارة للتوظيف mcs.gov.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية وظائف الخدمة المدنية 1440 الجديدة والتي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ التقديم فيها غداً الأحد وقد دعت إدارة الموارد البشرية الخريجين والخريجات، المؤهلين للوظائف المعلنة على سلم الرواتب في الوظائف الإدارية، بالتقديم على الوظائف عبر موقع جدارة الخدمة المدنية مع وجوب توفر كافة الشروط المطلوبة، لشغل تلك الوظائف ومن خلال هذا المقال سنوفر رابط التقديم على وظائف جدارة الإدارية مع كافة الشروط المطلوبة.



التقديم على وظائف الخدمة المدنية 1440

من المقرر أن يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 7 رمضان 1440 حتى السبت الموافق 13 رمضان 1440 بداية من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً وذلك من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة.

آلية التقديم على وظائف جدارة الخدمة المدنية

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الدخول إلى نظام جدارة مع ضرورة التأكد من كافة البيانات وصحتها وفي حال وجود اختلاف، يبدأ المتقدم في تقديم اعتراض يقوم المختصين بدراسته.

مع ضرورة التأكد من كافة البيانات وصحتها وفي حال وجود اختلاف، يبدأ المتقدم في تقديم اعتراض يقوم المختصين بدراسته. أما في حال صحة البيانات بشكل كامل يبدأ المتقدم بالدخول إلى الإعلانات الوظيفية، والتقديم عليها مع ملاحظة استبعاد الطلبات غير الصحيحة عند الترشيح.

بعد ذلك يتم تحديد الرغبة المراد التقديم عليها وذلك بالتأشير في المربع المخصص لذلك.

أخيراً يتم اختيار الوظيفة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المشمولة في وظائف جدارة

المرتبة الخامسة: مطلوب أربع وظائف للرجال وثلاث وظائف للنساء.

المرتبة السادسة: مطلوب وظيفتين للرجال و24 وظيفة للنساء.

المرتبة السابعة: مطلوب ثلاث وظائف للرجال وتسع وظائف للنساء.

المرتبة الثامنة: مطلوب خمس وظائف للرجال وتسع وظائف للنساء.

خريجات وخريجي الدبلومات المتوسطة والمعاهد المتخصصة. خريجات وخريجي الدبلومات العليا. خريجات وخريجي درجة البكالوريوس. خريجات وخريجي درجة الماجستير.

أما عن الأولوية في المتقدمين ستكن لحاملي لتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

شروط وظائف جدارة الخدمة المدنية



وجوب توفر اختبار القدرة المعرفية لراغبي وظائف المرتبتين السادسة والسابعة للجامعيين (رجال).

اجتياز المقابلة الشخصية.

سيتم قبول المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً للترشح.

سيتم استبعاد المرشحين في حال وجود اختلاف بين الطلب والبيانات الموجودة مع المتقدمين والمطابقة من خلال المقابلات الشخصية.

الترشيح النهائي للمتقدمين سيتم بعد إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

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