تبوك: 1000 بلاغ للبلدية في 30 يوما

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)استقبلت أمانة منطقة وخلال شهر أبريل الماضي أكثر من 1000 بلاغ موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي، وأنهت الأمانة البلاغات الواردة لها في مجال النظافة العامة بنسبة بلغت 100%.
وأوضح المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن البلاغات الواردة هي محل اهتمام وعناية من جميع المختصين بالأمانة، وفي مقدمتهم أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق، الذي يتابع باستمرار وعبر تقارير دورية استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.
وأشار المهندس الغبان إلى أن الأمانة استقبلت خلال شهر أبريل الماضي 1058 بلاغا، موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي في الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.
وبين الغبان أن الأمانة أنهت جميع البلاغات الواردة لها في مجال النظافة العامة، البالغ عددها 210 بلاغات، بنسبة 100%.
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