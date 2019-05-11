شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات عمرة لـ300 شخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام، الباحة)

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الدمام «نور» أمس، خمس رحلات للعمرة وزيارة للمسجد الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرامج الأنشطة الرمضانية بالمكتب، التي استفاد منها 250 شخصاً من مختلف الجنسيات.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات محمد الصافي، أن مناشط المكتب الدعوية تتعدد وتتنوع باختلاف الأوقات والمناسبات.

وبين أن رحلات العمرة هذه تستهدف أداء فريضة العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي، وتعليم المستفيدين أمور الدين المهمة، التي منها تقديم دورة عن كيفية العمرة الصحيحة والطهارة والصلاة، إضافة إلى توزيع المواد الدعوية وإلقاء عدة برامج فقهية.

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كما سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة أمس الرحلة الأولى لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لـ50 معتمرا.

واستهدف المكتب برحلات العمرة الرمضانية حديثي الإسلام، حرصاً منه على تثقيفهم وتبصيرهم بأمور دينهم، لاسيما أن برنامج الرحلة إلى العاصمة المقدسة والعودة منها يتضمن دروساً علمية وكلمات وعظية، يقدمها دعاة متخصصون من منسوبي المكتب، في حين أخذ في الحسبان مرافقة مترجم للمعتمرين سيتولى شرح مناسك العمرة والزيارة لهم.

يذكر أن برنامج العمرة واحد من البرامج التي اعتاد المكتب تنفيذها طوال العام، لاسيما في شهر رمضان المبارك.