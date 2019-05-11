شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة: انتهاء استقبال طلبات التحويل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)اختتمت جامعة الباحة أمس، باب التحويل للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة، ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن تخصص إلى آخر ومن انتساب إلى انتظام.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن إعلان نتائج التحويل سيتم عن طريق بوابة الطالب الإلكترونية، ولا حاجة لمراجعة العمادة في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، كما أن تعبئة طلب التحويل لا يعني الموافقة على التحويل ويجب انتظار نتائج التحويل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.