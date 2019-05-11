شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة: انتهاء استقبال طلبات التحويل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

اختتمت جامعة الباحة أمس، باب التحويل للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من خارج الجامعة، ومن كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن تخصص إلى آخر ومن انتساب إلى انتظام.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن إعلان نتائج التحويل سيتم عن طريق بوابة الطالب الإلكترونية، ولا حاجة لمراجعة العمادة في أي تحويل داخلي بين تخصصات وكليات الجامعة، كما أن تعبئة طلب التحويل لا يعني الموافقة على التحويل ويجب انتظار نتائج التحويل.