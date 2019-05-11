شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تتصدر الحرارة بـ 42 مئوية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل مكة المكرمة اليوم (السبت) أعلى درجة حرارة في المناطق، إذ تصل إلى 42 مئوية، فيما تصل في المدينة المنورة إلى 38، والرياض 37، والدمام 32، وجدة 34.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وكذلك على منطقة الرياض وأجزاء من منطقة القصيم، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة.