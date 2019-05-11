شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تطلب تقريرا عن القضايا الجمركية بعد شهرين من مباشرتها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب برفع تقرير مفصل عن القضايا الجمركية بعد نقلها من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة بعد مضي شهرين من بدء التحقيق فيها من خلال الفروع أو الدوائر وبيان الصعوبات والمعوقات التي تعترض تطبيق العمل والمرئيات حيالها.
وكانت النيابة العامة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، واجتمعت مع المختصين في الهيئة العامة للجمارك وتم التوصل إلى إعداد محضر التنسيق المتعلق بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة.
وباشرت النيابة فعليا منذ يومين التحقيق في هذه القضايا.
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