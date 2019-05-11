شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة».. يروي عطش اليمنيين ويبطش بجوعهم في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.500 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يستفيد منها 15.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

فيما وزع المركز 1.223 سلة غذائية رمضانية على عائلات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي ببلدة سير الضنية في شمال لبنان.

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وواصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين، حيث تم توزيع 1.224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل في المديريتين.

ووزع وجبات الإفطار الجاهزة في محافظة المهرة، حيث جرى توزيع 1.224 وجبة إفطار صائم جاهزة على مرضى المستشفيات وعابري السبيل والعاملين في المرافق الخدمية والنازحين في محافظة المهرة، و250 وجبة على العمال في المرافق الخدمية وعابري السبيل في مديرية العبر بحضرموت.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.